Согласованный итальянскими ультраправыми и популистами кандидат отказался от должности премьера

Согласованный популистским Движением пяти звезд и антиевропейской ультраправой партией Лига, образовавшими коалицию по итогам выборов в Италии, компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте отказался от этой должности.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на офис президента Италии.

#BREAKING Giuseppe Conte gives up his PM candidacy: Italian presidency — AFP news agency (@AFP) 27 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла одобрил назначение малоизвестного адвоката Джузеппе Конте на пост премьер-министра.

Итальянские СМИ предполагали, что в кабинете Конте глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини возглавит Министерство внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо будет отвечать за Министерство экономического развития.