27 мая 2018, воскресенье

Согласованный итальянскими ультраправыми и популистами кандидат отказался от должности премьера

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джузеппе Конте отказался от должности премьера Италии

Джузеппе Конте отказался от должности премьера Италии

Согласованный популистским Движением пяти звезд и антиевропейской ультраправой партией Лига, образовавшими коалицию по итогам выборов в Италии, компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте отказался от этой должности.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на офис президента Италии.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла одобрил назначение малоизвестного адвоката Джузеппе Конте на пост премьер-министра. 

Итальянские СМИ предполагали, что в кабинете Конте глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини возглавит Министерство внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо будет отвечать за Министерство экономического развития.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове