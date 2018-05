Согласованный итальянскими ультраправыми и популистами кандидат отказался от должности премьера

Согласованный популистским Движением пяти звезд и антиевропейской ультраправой партией Лига, образовавшими коалицию по итогам выборов в Италии, компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте отказался от этой должности.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на офис президента Италии.

#BREAKING Giuseppe Conte gives up his PM candidacy: Italian presidency