Согласованный итальянскими ультраправыми и популистами кандидат отказался от должности премьера

Согласованный популистским Движением пяти звезд и антиевропейской ультраправой партией Лига, образовавшими коалицию по итогам выборов в Италии, компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте отказался от этой должности.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на офис президента Италии.
#BREAKING Giuseppe Conte gives up his PM candidacy: Italian presidency— AFP news agency (@AFP) 27 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла одобрил назначение малоизвестного адвоката Джузеппе Конте на пост премьер-министра.
Итальянские СМИ предполагали, что в кабинете Конте глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини возглавит Министерство внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо будет отвечать за Министерство экономического развития.
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