Лига выдающихся ультраправых. Власть в Италии переходит к евроскептикам и популистам

Популистское Движение пяти звезд и антиевропейская ультраправая партия Лига, образовавшие коалицию по итогам парламентских выборов в Италии (прошли в марте 2018 года), сформируют новое правительство страны.

23 мая итальянский президент Серджо Маттарелла утвердил предложенную коалицией кандидатуру премьер-министра и предоставил ему мандант на формирование кабмина. Его возглавит беспартийный 54-летний юрист Джузеппе Конте, профессор Флорентийского университета и абсолютный новичок в большой европейской политике.

Это компромиссная кандидатура двух коалиционных партий. Они также обнародовали политическую программу будущего итальянского правительства, которая уже вызвала острые дискуссии в ЕС, так как бросает вызов основам бюджетной политики, внешнеполитическому курсу Евросоюза и даже самим принципам его существования.

"Мы хотим получить страну, которая ставит интересы итальянцев на первое место", - заявил 21 мая лидер Лиги Маттео Сальвини накануне представления кандидатуры премьера президенту Италии Серджо Матарелле.

Мы хотим получить страну, которая ставит интересы итальянцев на первое место

Таким образом, Италия станет первой из стран – основательниц ЕС, где к власти приходит правительство евроскептиков, отмечает AFP. Кроме того, впервые с 1990-х годов в этом кабинете не будет ни левоцентристов, ни правоцентристов из партии экс-премьера Сильвио Берлускони.

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Кто такой Джузеппе Конте

Уроженец провинциальной деревни Вольтурара-Аппула в юго-восточном регионе Апулия, Конте сделал блестящую карьеру в области юриспруденции.

Малоизвестный юрист Джузеппе Конте станет новым премьером Италии / Фото ЕРА

Высшее образование он получил в Римском университете Сапиенца (окончил в 1988-м) – самом рейтинговом вузе Италии, многие выпускники которого впоследствии сделали политическую карьеру. Преподавательскую академическую карьеру в итальянских университетах Конте начал в 1990-е годы, параллельно шлифуя свое образование и сотрудничая с лучшими вузами мира – включая Йельский, Кембриджский и Нью-Йоркский университеты, Сорбонну, а также Международный институт культуры в Вене.

Вплоть до парламентских выборов 2018 года он руководил частной юридической практикой в Риме, а также преподавал право в университете Флоренции и римском Свободном международном университете общественных наук имени Гвидо Карли.

Будучи одним из наиболее квалифицированных юристов Италии, 54-летний Джузеппе Конте также входил в Совет директоров Итальянского космического агентства, был юридическим консультантом Римской торговой палаты и членом набсовета ряда страховых компаний в процессе процедуры их банкротства.

В большой политике Конте впервые стал фигурировать накануне парламентских выборов, прошедших в марте

В большой политике Конте впервые стал фигурировать накануне парламентских выборов, прошедших в марте. Луиджи Ди Майо, лидер Движения пяти звезд, назвал его возможным будущим министром госслужбы в случае победы этой политсилы на выборах. Тогда Ди Майо выразил надежду, что Конте мог бы одолеть и упростить легендарную итальянскую бюрократию.

С тех пор имя Джузеппе Конте больше не фигурировало ни в избирательной гонке, ни в коалиционных переговорах. О нем вновь заговорили лишь 21 мая, когда Ди Майо и лидер партии Лига Маттео Сальвини неожиданного представили его кандидатуру в качестве премьер-министра президенту Италии Серджо Маттарелле.

Западные СМИ сразу же взялись изучать биографию Конте и нашли в ней темные пятна: как пишет The New York Times, Нью-Йоркский университет не подтверждает, что итальянский юрист когда-либо учился в этом вузе либо сотрудничал с ним как преподаватель.

Итальянские СМИ также сообщили, что глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини возглавит Министерство внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо будет отвечать за Министерство экономического развития.

Чего ждут от нового правительства евроскептиков

Новое правительство под руководством Конте сформируют две наиболее радикальные силы Италии, которые заняли первое и третье места на выборах в марте и сумели договориться о формировании парламентской коалиции. Это популистское Движение пяти звезд, набирающее политический вес с 2011 года (32,66% по итогам выборов 2018-го) и антииммигрантская партия Лига (17,37%), которая ранее называлась Лигой Севера и выступала за независимость экономически развитых северных регионов Италии.

Италия будет первой страной в еврозоне, которой руководит популистское правительство

Успех популистских и антиевропейских партий аналитики объясняют экономическими проблемами Италии последнего десятилетия. Стране так и не удалось окончательно восстановиться после кризиса 2008 года, ее бичом стал заоблачный уровень безработицы среди молодежи на фоне жестких мер экономии, введенных по требованию Евросоюза. В последние годы к этим факторам добавилась еще и проблема нелегальных мигрантов, осаждающих берега Италии. За последние годы в страну прибыли 600 тыс. человек.

"Многие итальянцы считают, что их страна брошена на произвол судьбы в ситуации с мигрантами и разочарованы Евросоюзом в том виде, как он есть сегодня", - отмечает AFP.

Коалиция Лиги и Движения пяти звезд намерена решать все эти проблемы весьма неординарными методами, ключевые из которых партии обнародовали в ходе предвыборной кампании, а также в заключенном между ними договоре из 30 пунктов – программе будущего правительства. Ниже – основные из планируемых шагов нового правительства Италии.

Отказ от финансовых обязательств перед ЕС

Новые власти Италии хотят потребовать у Брюсселя пересмотреть принципы подсчета долговых обязательств стран – членов ЕС, что фактически означало бы отказ итальянского государства выплачивать большую часть долга, составляющего 250 млрд евро. Сегодня Италия занимает второе место в ЕС после Греции по уровню задолженности (около 132% ВВП).

"Мы считаем, что интересы народа важнее экономических обязательств, и мы не считаем, что следует делать людей беднее ради того, чтобы уважать ограничения и санкции, которые приняли другие", - заявил недавно Лоренцо Фонтана, один из лидеров Лиги.

Cтуденты в Турине держат плакат с надписью "Будущее - наше" в ходе одного из антиправительственных протестов последних лет / Фото ЕРА

Щедрые социальные программы

Новая коалиция обещает итальянцам гарантированный базовый доход: семьи с низким достатком будут ежемесячно получать по 780 евро при условии, что неработающие участники домохозяйств будут активно искать работу.

780 евро должна составить и минимальная пенсия. Коалиция также намерена отменить пенсионную реформу 2011 года, в результате которой ради экономической стабильности было введено постепенное повышение пенсионного возраста.

Ряд социальных программ, предложенных коалицией, направлены на решение проблемы молодежной безработицы. Молодым людям сулят двухлетние пособия на обучение, а неработающим мамам – бесплатные места для детей в детских садах.

Мы считаем, что интересы народа важнее экономических обязательств

Налоговые послабления

Будущее итальянское правительство планирует заменить прогрессивную шкалу налогообложения всего двумя видами ставок подоходного налога - 15% и 20%. А запланированное на следующий год повышение налога на доход с продаж и акцизного налога планируют отменить вовсе.

Депортация мигрантов

На ужесточении антимигрантской политики настаивает партия Лига. Накануне выборов ее лидер Маттео Сальвини обещал депортировать сотни тысяч мигрантов и закрыть Италию для "исламской опасности". Речь идет о депортации около 500 тыс. человек.

Берега Италии стали одной из главных целей мигрантов за последние годы / Фото ЕРА

Лига настаивает на внедрении новых правил, которые облегчат высылку мигрантов, не имеющих вида на жительство в Италии. В стране планируется создать временные пункты содержания для мигрантов, где они будут ожидать отправки на родину.

Коалиция также намерена потребовать дополнительной помощи от ЕС для решения проблемы мигрантов и внедрить план равномерного распределения беженцев между странами Евросоюза.

Отмена санкций с Россией

Коалиция Лиги и Движения пяти звезд выступает за полную отмену экономических санкций против России, введенных на фоне агрессии Кремля в Украине и аннексии Крыма.

Партия Лига ранее заключила соглашение о сотрудничестве с правящей в РФ Единой Россией, а ее лидер Сальвини встречался с Владимиром Путиным и посещал Москву. Он также неоднократно заявлял о том, что Россия – партнер и союзник, а не враг ЕС, называя "абсурдными" европейские санкции против Москвы и возмущаясь ущербом из-за них для итальянской экономики.

"Целесообразно снять санкции, введенные против России, восстановить отношения [с РФ] как со стратегическим партнером для решения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)", – говорится в коалиционном соглашении.

Лидер Лиги Маттео Сальвини (справа) неоднократно выступал против антироссийских санкций в Европарламенте / Фото EPA

Риск конфликта с ЕС

В июне Евросоюз должен рассмотреть вопрос о продлении санкций против России. Решение в ЕС принимается консенсусом и вето Италии может стать серьезным препятствием на этом пути.

Еще одним серьезным камнем преткновения с Брюсселем может стать новая финансовая политика Италии – по подсчетам экономистов, социальные и бюджетные инициативы коалиции обойдутся стране в $ 100 млрд. Где официальный Рим планирует взять эти средства, лидеры партии Лига и Движения пяти звезд не уточняют.

В таком случае Италии придется требовать от ЕС послабления правил еврозоны, что может серьезно осложнить отношения Рима и Брюсселя, отметил в комментарии The Guardian Лоренцо Кодоньо, бывший главный экономист и гендиректор Департамента казначейства Министерства экономики и финансов Италии, а ныне – внештатный научный сотрудник Лондонской школы экономики.

"Если это произойдет, то, скорее всего, приведет к серьезной конфронтации [Италии] с ЕС и Еврокомиссией, - полагает Кодоньо. - Если ваше правительство ведет себя как бунтарь, финансовые рынки могут прийти в движение, а если такое движение серьезное, то это может спровоцировать кризис и ситуацию, когда рынки вновь окажутся в состоянии шока".

"[В ЕС] очень обеспокоены: Италия будет первой страной в еврозоне, которой руководит популистское правительство", - резюмировал Кодоньо.