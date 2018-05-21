В Италии ультраправые и популисты договорились о кандидатуре премьера

Противник ультраправой партии Лига Севера в образе ее лидера Маттео Сальвини

В Италии ультраправая партия Лига Севера и антисистемная политсила Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров договорились о кандидатуре нового премьер-министра.

Как пишет The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ, на этот пост выдвинут представителя Пяти звезд, профессора права Джузеппе Конте. Последний является малоизвестной фигурой в итальянских политических кругах.

По данным СМИ, его кандидатуру одобрили лидер Лиги Севера Маттео Сальвини и лидер популистов Движения пяти звезд Луиджи Ди Майо. Сами же главы партий отказались от премьерских амбиций.

Также стороны достигли договоренности о распределении портфелей в будущем правительстве.

"Мы договорились относительно главы и министров правительства и надеемся, что никто не наложит вето на выбор, который представляет волю большинства итальянцев", - цитирует Сальвини AFP.

Вполне вероятно, что евроскептик и последовательный критик миграционной политики ЕС Сальвини займет пост главы МВД, а Ди Майо станет министром труда или экономики.

Впрочем, кандидатуру нового премьера и состав правительства должен еще утвердить президент Италии Серджио Маттарелла.

Напомним, что на парламентских выборах в марте Лига Севера и Движение пяти звезд в сумме набрали более 50% голосов и начали коалиционные переговоры.