Правительства Уэльса и Шотландии выделили 100 миллионов фунтов на военную помощь Украине 5 июля, 00:11 Борис Джонсон сообщил о работе правительств Уэльса и Шотландии (Фото:Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительства Шотландии и Уэльса выделили 100 миллионов фунтов (более 3,5 млрд гривен) на военные потребности Украины.

«Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на нашу военную поддержку Украины, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев», — сообщил глава правительства.

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Джонсон отметил, что во время разговора с главой правительства Шотландии Николой Стердженем рассказал об успехах сотрудничества Великобритании и Украины.

«Я только что говорил с Никола Стерджен, чтобы объявить об успехе сотрудничества Великобритании в поддержку Украины. Я поблагодарил его за вклад Великобритании в размере 65 миллионов фунтов стерлингов в увеличение военной помощи Украине до 2,3 миллиардов фунтов стерлингов и усилия по размещению 6000 украинских беженцев», — сообщил Джонсон.

30 июня стало известно, что Британия предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов) военной поддержки. Это произошло на фоне того, как НАТО назвало Россию самой большой прямой угрозой безопасности Запада.

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