Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях — Джонсон

4 июля, 22:07
Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Россией на своих условиях, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает The Guardian.

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По словам Джонсона, первоочередная задача Лондона — присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу в своей борьбе против российской агрессии. По его словам, мадридский саммит НАТО «превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

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«Все мы понимаем, что если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран. И если это когда-либо станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности», — отметил Джонсон.

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Он добавил, что Украина «должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Военная помощь Борис Джонсон Украина-Великобритания Война России против Украины

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