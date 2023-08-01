Дальше будет интереснее. О «неизвестных» дронах, атакующих Москву 1 августа, 14:01 NV Премиум

Пристрелка продолжается

Пристрелка продолжается. Мы помним массированную атаку (конец мая — начало июня) какими-то неизвестными дронами на Москву. И тогда в Подмосковье много работало ПВО. Это был эдакий первый звоночек.

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Сейчас сам факт того, что эти неизвестные дроны (непонятно, откуда они летели, какого они производства, но какие-то добрые люди постарались) успешно, очевидно, преодолели сетку российских средств противовоздушной обороны, преодолели их средства радиоэлектронной борьбы и добрались до сердца Москвы.

Поэтому однозначно: дальше будет. И убежден — дальше будет интереснее.

Мы сейчас смотрим, какие новые методички раздали российским пропагандистам. Их военкоры, их популярные телеграм-каналы начали как один под копирку писать очень такое ироничное: что эффекта, на который надеются украинские спецслужбы, которые якобы стоят за ударом по небоскребам Москва-Сити, в Украине никто не почувствует, потому что, наоборот, украинцы посмотрят, какое крутое у нас Москва-Сити и начнут нам завидовать.