«ПВО сосредоточена на фронте». В ГУР объяснили успешность атак по Москве 4 августа, 02:51 БПЛА дважды атаковали Москву за несколько дней (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что атаки на Москву являются успешными из-за дефицита ПВО в России.



«Трудно сказать. Возможно, они придерживаются концепции дважды раненого Кутузова, который когда-то сказал, что для того, чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву. Возможно, часть их военно-политического руководства именно этим руководствуется, когда рассредоточивает свои силы и средства, в частности ПВО и радиоэлектронной борьбы — не для того, чтобы защищать собственную территорию, тем более столицу, а для того, чтобы, например, концентрировать их на временно оккупированных украинских территориях», — заявил Юсов.

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В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали беспилотники. В частности, один из них ударил в 10-й этаж башни IQ-квартала Москва-Сити, где размещается офис министерства цифрового развития РФ.

В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов снова попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

WSJ также пишет, что атаку на столицу страны-агрессора Москву осуществили новые дальнобойные беспилотники, похожие на модель Бобер. При этом некоторые аналитики считают, что частью беспилотников, которые атаковали отдельные российские цели «ближе к Украине», могли управлять «люди в России и Беларуси, которые симпатизируют Украине».