В Бельгии заметили неизвестные дроны: часть аэропортов прекратила работу, БПлА летали возле базы ВВС

Часть рейсов пришлось перенаправлять из аэропорта Брюсселя в другие аэропорты -Остенде-Брюгге и Шарлеруа-Брюссель-Южный (Фото: REUTERS/Omar Havana)

Об этом 4 ноября сообщает телеканал Euronews и бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Сперва стало известно, что воздушное пространство над аэропортом Брюсселя Завентем было закрыто после поступления сообщений о полете неподалеку неизвестноuj дрона.

Как заявил представитель госкомпании Skeyes, ответственной за гражданское воздушное пространство Бельгии, дрон был замечен около 20:00 по местному времени, в результате чего рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, такие как Остенде-Брюгге и Шарлеруа -Брюссель-Южный.

Вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии во вторник вечером заметили неизвестные беспилотники — это второй такой инцидент за неделю.

Жители города Пер, расположенного недалеко от базы, сообщили, что заметили полеты шести дронов неизвестного происхождения. Как заявили местные полицейские, они выехали на место и сами смогли в двух случаях визуально убедиться в наличии БПлА.

«Все еще непонятно, поскольку Министерство обороны не смогло обнаружить дроны. Вертолет федеральной полиции был вызван для возможного слежения за аппаратами», — сказал мэр Пера Стевен Матеи.

Как позднее уточнило издание Het Nieuwsblad со Skeyes, также было остановлено воздушное движение в аэропорту Льежа и временно — в аэропорту Шарлеруа, причем несколько рейсов пришлось перенаправить голландские аэропорты Схипхол и Маастрихт-Ахен.

Ранее, в ночь на 3 октября над бельгийской военной базой Эльзенборн, расположенной вблизи границы с Германией, фиксировали 15 беспилотников.

Военная база Эльзенборн площадью 28 квадратных километров служит учебным лагерем для армии, включая зону безопасности, где проводятся стрельбы и испытания беспилотников, писали местные СМИ.

Позднее, 29 октября министр обороны страны Тео Франкен заявил, что Бельгия начала расследование после того, как над военной базой Марш-ан-Фаман были замечены несколько беспилотников.

По словам чиновника, неизвестные дроны дважды появлялись над важными участками штаб-квартиры армейской бригады.

В Минобороны Бельгии предполагают, что речь идет об организованной операции, направленной против ключевых военных объектов страны, с целью сбора информации о критической инфраструктуре, подытожил Франкен.