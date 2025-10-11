Аэропорт в Копенгагене закрывали уже несколько раз (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Со времени резонансного появления российских дронов в воздушном пространстве Польши в ночь на 10 сентября еще ряд стран Европы подверглись воздушным провокациям с участием БПЛА. Европарламент в своей резолюции от 8 октября заявил о причастности России к таким ситуациям.

Европарламент отметил, что Россия несет полную и однозначную ответственность за действия в воздушном пространстве Польши, Эстонии и Румынии, а также осудил преднамеренные вторжения дронов, направленных на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии. В резолюции не упоминались недавние полеты дронов над аэропортом Мюнхена (Германия), но немецкие чиновники недавно также возложили ответственность за эти действия на Россию.

В резолюции Европарламента содержится призыв к странам ЕС «существенно» усилить свое оборонное и промышленное сотрудничество с Украиной, особенно в области дроновых технологий и контрмер. Члены Европарламента также отметили, что масштабы диверсионной и «гибридной» деятельности России против ЕС равноценны государственному терроризму, «даже если они находятся ниже порога вооруженного нападения».

Депутаты Европарламента поддержали любые инициативы, позволяющие ЕС и государствам-членам блока принимать «скоординированные, единые и пропорциональные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз».

В своей инфографике NV напоминает о странах Европы, в которых уже 15 аэропортов временно приостанавливали работу из-за беспилотников в течение сентября 2025 года.

Польша

Вторжение российских дронов 10 сентября. Обнаружение обломков 21 дрона Гербера на территории 5 воеводств

Дания

Из-за БПЛА в сентябре приостанавливали работу аэропорты Каструп и Ольборг. Неизвестные дроны появлялись возле военных объектов

Эстония

19 сентября 2025 года 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны и за 12 мин преодолели 170 км

Норвегия

В сентябре БПЛА останавливали работу аэропортов вблизи Осло и Бреннейсунн, а также летали над военными объектами и авиабазой Эрланд

Румыния

Во время атаки на Украину российский дрон залетел на территорию Румынии и находился там в течение 50 мин

Нидерланды

Из-за беспилотника закрывалась взлетная полоса аэропорта Схипхол. Командир одного из самолетов сообщил, что дрон пролетел на расстоянии 50 м от борта

Германия

В сентябре и октябре неизвестные дроны были замечены возле аэропорта Мюнхена, объектов критической и военной инфраструктуры

Швеция

В начале сентября дроны были зафиксированы над аэропортом Стокгольм-Арланда. 26 сентября БПЛА летали в нескольких км от военно-морской базы в Карлскруне

Бельгия

В октябре оборонная компания Thales Belgium сообщила о неизвестных дронах над объектом, где хранятся взрывчатые вещества для ракетного производства. 15 беспилотников зафиксировали также над военной базой Эльзенборн

Литва

26 сентября работу аэропорта Вильнюса дважды приостанавливали из-за дронов

Франция

22 сентября над одной из крупнейших военных баз страны Мурмелон-ле-Гран зафиксировали неизвестные БПЛА

Данные официальных сообщений по состоянию на 9 октября 2025 года