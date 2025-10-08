Бельгийский производитель средств ПВО заявил, что над его секретными объектами все чаще летают дроны

Thales — является одной из крупнейших европейских компаний по производству средств ПВО (Фото: Thales Group/X)

Одна из крупнейших европейских компаний по производству средств ПВО Thales Belgium заявила, что над ее секретными заводами все чаще летают неизвестные беспилотники . Об этом сообщает Politico .

Директор компании Thales Belgium в Бельгии Ален Кеврен отметил, что над заводами видят больше дронов, чем было несколько месяцев назад.

Он отметил, что БпЛА наблюдают, в частности, над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, единственным бельгийским объектом, который имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.

Кеврен отметил, что такие инциденты происходят в то время, когда компания стремится удвоить свои производственные мощности по производству неуправляемых и лазерных ракет FZ275 до 70 тысяч единиц в течение ближайших нескольких лет, при условии наличия четкого спроса.

По его словам, французская транснациональная компания приложила «огромные усилия», чтобы установить системы обнаружения на своих объектах. Компания заявила, что может использовать «глушилки» для блокировки сигнала, необходимого для управления дронами и их сбивания.

Однако, как уточнил Кеврен, проблема заключается в том, что это запрещено законом. Одним из опасений относительно сбивания беспилотников является то, что они могут нанести вред или травмировать людей, если упадут.

Он добавил, что сейчас такие страны, как Бельгия, должны четко определить «правильный порядок действий» в случае выявления подобных случаев.

В ночь на 3 октября над бельгийской военной базой Эльзенборн, расположенной вблизи границы с Германией, фиксировали 15 беспилотников.

Военная база Эльзенборн площадью 28 квадратных километров служит учебным лагерем для армии, включая зону безопасности, где проводятся стрельбы и испытания беспилотников.