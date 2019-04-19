Доклад спецпрокурора Мюллера стал бестселлером на Amazon Сегодня, 08:04 499 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlo Allegri Книга с докладом Мюллера появится в продаже 30 апреля REUTERS/Carlo Allegri

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве стала бестселлером в интернет-магазине Amazon.

На сайте ретейлера доклад занял вторую строчку.



Книга появится в продаже 30 апреля. Цена бумажной версии составит 9,2 доллара.

Издательства выпустят книгу несмотря на то, что доклад Мюллера можно прочитать бесплатно на сайте министерства юстиции США.

При этом спецпрокурор не получит прибыли, потому что по законам США подготовленные правительством документы находятся в открытом доступе.

Штаб Трампа, включая самого кандидата, "открыто поощрял" подобные действия "с целью выиграть избирательную кампанию", говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.