#
Владислав Рашкован
Пирамида Грэмма в дебатах: что важнее всего?
Борис Херсонский
Крутой поворот. Мы тактически проиграли
Иван Яковина
18 апреля: Доклад Мюллера и первая молекула мира
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Спецтема: Выборы президента Украины

Доклад спецпрокурора Мюллера стал бестселлером на Amazon

Сегодня, 08:04
499
Цей матеріал також доступний українською
Доклад спецпрокурора Мюллера стал бестселлером на Amazon - фото

REUTERS/Carlo Allegri

Книга с докладом Мюллера появится в продаже 30 апреля

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве стала бестселлером в интернет-магазине Amazon.

На сайте ретейлера доклад занял вторую строчку.

Книга появится в продаже 30 апреля. Цена бумажной версии составит 9,2 доллара.

Издательства выпустят книгу несмотря на то, что доклад Мюллера можно прочитать бесплатно на сайте министерства юстиции США.

При этом спецпрокурор не получит прибыли, потому что по законам США подготовленные правительством документы находятся в открытом доступе.

Штаб Трампа, включая самого кандидата, "открыто поощрял" подобные действия "с целью выиграть избирательную кампанию", говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   США Роберт Мюллер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 14:40

img
Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины - польский политик
Политика

Вчера, 18:41

img
Зеленский отказался участвовать в дебатах на Суспільному
События

Вчера, 14:16

img
Арест Крючкова. Что известно о ходе дела о финансовых махинациях в облэнерго

Выбор редакции

Финансы

Сегодня, 11:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
События

Вчера, 20:11

img
Целое поколение уехало. Что происходит с украинцами, которые ищут лучшей жизни в Польше
Люди

Вчера, 21:25

img
Бунтарь, давний антисоветчик, художник. Обед с Олегом Тистолом

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться