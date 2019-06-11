Додон отменил указ о роспуске парламента Сегодня, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS Игорь Додон Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Президент Молдовы Игорь Додон отменил подписанный в воскресенье и.о. премьер-министра Павлом Филипом в качестве исполняющего обязанности президента указ о роспуске парламента.

Об этом Додон заявил во вторник, после заседания Высшего совета безопасности.

«Я отменил подписанный Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Во-первых, мы не признаем этот указ, во-вторых, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства», — цитирует Додона Интерфакс-Украина.

Додон заявил, что действующий премьер-министр не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было обязательным проведение консультаций с парламентскими фракциями, но «их не было».

Ранее Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал их и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

После этого он признал неконституционным указ президента Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Также КС назвал незаконным голосование парламент, а Молдовы о назначении премьер-министром страны Майи Санду.

Согласно решению Конституционного суда страны, все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.