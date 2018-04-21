Девятый день протестов в Ереване: полиция начала задержания

В субботу, 21 апреля, в Ереване (Армения) возобновились акции протесты против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, обстановка напряженная.

Как сообщают Новости Армения, лидер протестов Никол Пашинян заявил, что их акция носит мирный характер и не направлена против сотрудников правоохранительных органов.

Участники акции начали шествие, однако им помешали полицейские. Несколько митингующих был задержаны.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

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