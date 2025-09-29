Суд Тбилиси обязал Саакашвили и бывшего главу госохраны возместить бюджету Грузии более $3 млн

Соответствующее решение в понедельник, 29 сентября принял судья Александр Гзиришвили, пишет Эхо Кавказа.

Речь идет о так называемом «деле о пиджаках», в котором Саакашвили и Джанашия признали виновными в якобы присвоении бюджетных средств по предварительному сговору, используя служебное положение.

Адвокат экс-президента Бека Басилая, комментируя решение суда, заявил, что грузинская судебная система действует под влиянием олигарха и основателя правящей партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили.

«Говорят, что Саакашвили должен возместить расходы, например, за то, что принимал в Грузии Дональда Трампа или возлагал цветы на могилу Вацлава Гавела. Что это значит? Мы неоднократно видели выборочные, политически мотивированные, абсолютно необоснованные решения по делам Саакашвили. Теперь к этому добавилось финансовое преследование — хотят внести его в реестр должников», — сказал он.

Обвинение и арест Михеила Саакашвили в Грузии — главное

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали и приговорили к тюремному заключению. В знак протеста он несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

С июля 2023 года Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он сильно потерял в весе. В мае 2024 года сообщалось, что Саакашвили проиграл дело против Грузии в ЕСПЧ.

11 марта политик получил еще девять лет тюрьмы по обвинению в растрате бюджетных средств в крупном размере. Сам Саакашвили назвал дело против него «чисто политическим». 17 марта его приговорили еще к 4,5 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы осенью 2021 года.