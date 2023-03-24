Саакашвили заявил, что его отравили российские агенты 24 марта, 17:29 Михеил Саакашвили (Фото:spriter99880/Twitter)

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что к его отравлению в тюрьме причастны российские агенты.

Об этом сообщает Politico.

Политик предположил, что россияне начали действовать в грузинских службах безопасности после его ареста и могли организовать отравление.

"В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи - они назначают весь медперсонал", - заявил Саакашвили.

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В свою очередь адвокат бывшего президента Массимо Д'Анджело сообщил, что политику в пищу могли добавлять небольшие дозы яда. Он считает, что подобные методы похожи на «медленные и болезненные методы Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных».

Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

В том же месяце Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.