У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез — адвокат 8 ноября, 13:08 Адвокат Михеила Саакашвили заявил о более 30 вероятных диагнозов у политика (Фото:Mikheil Saakashvili/Facebook)

У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе в телеэфире Georgian Times, пишет newposts.ge.

«Деменция — это не один, а один из перечня диагнозов, которые есть у Михеила Саакашвили. Сегодня у него обнаружили туберкулез. Ответ о его туберкулезе я получил час назад от немецких врачей. Он еще даже не знает этого, я сейчас впервые говорю это публично», — сказал адвокат.

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Перед этим в комментарии Интерпрессньюс Хачапуридзе заявляв, что у Саакашвили есть подозрении на еще около 34 заболевания.

Грузинские власти прокомментировали информацию адвоката о состоянии здоровья экс-президента.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что любые спекуляции по этому вопросу неэтичны, пишет Mtavari Arhi.

«Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам», — отметил он.

Брегадзе добавил, что для Саакашвили якобы созданы все условия, чтобы его здоровья было защищено.

«Есть все условия, созданные государством для того, чтобы его здоровье было защищено, и его соответствующее право было обеспечено, и он находится в соответствующей клинике», — резюмировал грузинский министр.

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

По состоянию на сегодня президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.