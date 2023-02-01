Власти Грузии убивают Саакашвили — Зеленский 1 февраля, 18:58 Михеил Саакашвили в клинике во время слушания в суде 1 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Правительство Грузии убивает бывшего президента страны Михеила Саакашвили, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом в Киеве в среду, 1 февраля. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Я считаю, что на сегодняшний день правительство Грузии… его убивает. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают», — сказал глава украинского государства, показав фото Саакашвили.



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Он добавил, что Украина с большим уважением относится к вопросу нейтральности разных стран, но не понимает такое отношение к Саакашвили. Президент также поинтересовался, «за кого» сейчас Грузия, и отметил, что она относится к гражданам Украины так же, как страна-террорист Россия — к своим политикам.

«Я хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос — за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. И я думаю, что у них цель — убить его», — заявил Зеленский.



8 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обращается в Грузию с предложением передать Саакашвили для лечения. Политик говорит, что в заключении подвергся пыткам и был отравлен.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам тюрьмы за «превышение служебных полномочий».

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим мотивам. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Сейчас он переведен из тюрьмы в клинику Vivamedi.