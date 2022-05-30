Посольство Дании в РФ перестало принимать документы на визы для россиян 30 мая, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Россияне пока не смогут получить визы в Данию (Фото:RJA1988/Pixabay)

Посольство Дании в России приостановило прием документов на визы и виды на жительство для россиян.

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Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомство, речь не идет об официальных визитах.

Причины такого решения не объяснили.

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Там добавили, что в период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.

В середине мая глава Миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что структура поставила на паузу рассмотрение документов от граждан страны-агрессора. Проводится полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное жительство россиянам. Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

За две недели до начала войны в Украине зарегистрировали петицию о введении визового режима для россиян. Она собрала необходимое количество подписей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину.

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