Зеленский ответил на петицию о визовом режиме для россиян 25 мая, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима для граждан России и заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину на фоне полномасштабной российской агрессии.

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Ответ на петицию опубликован на сайте главы государства:

«На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю».

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Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. Он сообщил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработать вопрос.

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Петиция была зарегистрирована 11 февраля, в начале мая она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Ранее глава миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что структура поставила на паузу рассмотрение документов от граждан страны-агрессора. Проводится полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное жительство россиянам.

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