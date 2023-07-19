Западные санкции на них не влияют. Специалист — о темпах производства в РФ радиоэлектронных систем, способных «глушить» HIMARS 19 июля, 09:27 Для производства систем РЭБ россияне используют советские полупроводники, китайские комплектующие и западные компоненты двойного назначения, утверждает Михаил Жирохов (Фото:DR)

Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации, рассказал NV, насколько мощное у россиян производство систем радиоэлектронной борьбы и насколько на него влияют западные санкции.

Сейчас в России темпы производства систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) очень низкие, считает военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов. «Каждая такая система может производиться от 9 до 15 месяцев», — говорит специалист.

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При этом западные санкции на производство комплексов РЭБ никак не влияют. Дело в том, что российские производители используют в таких комплексах в основном еще советские полупроводники, которых на складах осталось много. «Даже несмотря на то, что потеряны сами производства, на складах этих компонентов хватит на десятки лет», — уверяет Жирохов.

По словам знатока, россияне изначально использовали для производства систем РЭБ и китайские компоненты и комлектующие, поскольку военную электронику Запад никогда не продавал. «Конечно, есть западная электроника двойного назначения и ее более-менее продают, а есть военная электроника, используемая именно в системах РЭБ, так вот ее Запад никогда не продал», — пояснил в интервью NV эксперт.

«Поэтому все российские системы содержат либо компоненты двойного назначения, либо китайские комплектующие, либо советские полупроводники», — говорит Жирохов.

Но в целом систем РЭБ у российской армии не так много, как ей этого хотелось бы, поэтому каждый такой комплекс на счету, считает эксперт.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии британскому изданию Financial Times сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы российским войскам удавалось глушить западные высокоточные боеприпасы с GPS-наведением, в том числе ракеты РСЗО HIMARS.

«Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры», — сказал Резников.

Впрочем, на фронте подвергаются воздействию российских комплексов РЭБ не только западные высокоточные боеприпасы, но и разведывательные и ударные беспилотники, а также системы гражданской сотовой связи.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о средствах радиоэлектронной борьбы России и Украины читайте здесь.