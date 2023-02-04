Клуб любителей России. Какое иностранное оружие имеет РФ, через какие страны его везут и можно ли помешать этим поставкам 4 февраля, 08:19 Эксклюзив NV Кроме иранского оружия, российская армия использует вооружение, полученное из Беларуси, например, 122-мм гаубицу Д-30 (на фото) (Фото:EYEPRESS via Reuters)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказывает, каким иностранным оружием воюет РФ, о его количестве и эффективности, и можно ли помешать этим поставкам

В ходе реализации своих оккупационных планов Россия сталкивается с дефицитом боеприпасов и вооружения, а поэтому пытается пополнять свой арсенал за счет вооружения из других стран, которые согласились оказать военную помощь Москве. Так, по данным западной разведки, кроме Беларуси и Ирана, к этому перечню присоединилась Северная Корея. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды российскому ПВК Вагнер для войны против Украины. Ранее в этом Северную Корею обвиняли США.

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Об иностранном оружии, которым воюет Россия против Украины, его вероятном количестве и эффективности, NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— Что вам как специалисту известно о том, какое иностранное оружие Россия использует в войне против Украины?

— В первую очередь, мы можем говорить о том оружии, которое поставляет Иран. Ведь когда речь идет о какой-то другой стране, например, Северной Корее, то конкретной информации о том, что именно получает РФ, на сегодняшний день нет даже у западной разведки. Хотя можно предположить, что это могут быть, скажем, боеприпасы к артиллерии 122-го или 152-го калибра. Но тут все же возникает вопрос: действительно ли это так?

Поэтому давайте начнем с Ирана. Прежде всего, это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Mohajer-6. Последний РФ использует не слишком часто, но он у нее есть. Этот БПЛА используется как для ведения разведки, так и для наведения иранских дронов-камикадзе Shahed 131/136, что таким образом повышает эффективную дальность использования и точность ударных беспилотников. По крайней мере, так, российская армия действовала, когда только начала использовать Shahed 131/136, которые нам уже хорошо известны.

Кроме того, вполне вероятно, что Россия получала от Ирана разведывательные беспилотники Yasir и Ababil-2. Был период, когда армии РФ не хватало разведывательных БПЛА, поэтому предполагают, что агрессор пытался закрыть этот дефицит иранскими аналогами.

Что касается вооружения, то есть информация, что Москва может получать от Тегерана боеприпасы к артиллерии. Это не исключается, но пока что 100% подтвержденной информации нет. Хотя постоянное использование военно-транспортной авиации, курсирующей из России в Иран и обратно, а также сухогрузов, что пересекают Каспийское море, указывает на то, что РФ действительно может получать боеприпасы из Ирана.

Инфографика: NV

В принципе, известно, что к БПЛА Mohajer-6 россияне получили боеприпасы Qaem-5, которые используются для нанесения ударов именно беспилотником. Ну, и не следует забывать, что россияне как получали, так и продолжают получать иранские шлемы NIJ II и бронежилеты Rouin-3.

Кроме того, в 2022 году из Беларуси РФ получила почти сотню танков Т-72А, некоторое количество БМП-1, БМП-2, транспортную технику, такую как Урал-4320, и значительное количество артиллерии, как вот САУ 2С9 Нона, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и т. д.

Фактически это то оружие, которое россияне получили от других стран и передачу которого можно подтвердить.

— Кроме этого, по данным военных, на фронте россияне используют еще и китайские гражданские дроны Mavic и комплекс по обнаружению беспилотников AeroScope. Как вы это прокомментируете?