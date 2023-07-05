«Война технологий». Резников заявил, что россиянам удавалось глушить HIMARS, он доложил об этом западным партнерам 5 июля, 11:25 Ракета HIMARS (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Российским войскам удавалось радиоэлектронной борьбой глушить западные высокоточные боеприпасы с GPS-наведением, в частности ракеты HIMARS, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом пишет Financial Times.

Резников доложил об этом западным партнерам, чтобы производители решили эту проблему.

«Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры», — сказал он.

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Такой же подход применяется для повышения эффективности работы разведывательных и ударных беспилотников, которые используются в беспрецедентных масштабах, но также часто подвергаются глушению.

«Это как постоянный маятник. Это война технологий», — сказал Резников.

Телеканал CNN со ссылкой на американские, британские и украинские источники сообщал, что ракетные системы HIMARS в последние месяцы стали менее эффективными на фронте из-за электронных помех.