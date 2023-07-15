Почему HIMARS стали промахиваться. Специалист — об электронике врага и способности ей противодействовать у ВСУ 15 июля, 07:06 NV Премиум Российская армия все чаще использует на фронте системы радиоэлектронной борьбы, которые влияют на работу беспилотников и даже снижают эффективность высокоточных боеприпасов (Фото:DR)

Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации, рассказывает о том, как армия РФ применяет на войне против Украины системы радиоэлектронной борьбы, как это влияет на точность западных боеприпасов и что Украина может с этим сделать.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии британскому изданию Financial Times сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российским войскам удавалось глушить западные высокоточные боеприпасы с GPS-наведением, в том числе ракеты РСЗО HIMARS.

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«Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры», — сказал Резников.

Впрочем, на фронте подвергаются воздействию российских комплексов РЭБ не только западные высокоточные боеприпасы, но и разведывательные и ударные беспилотники, а также системы гражданской сотовой связи.

Об этом, а также о том, могут ли средства радиоэлектронной борьбы противодействовать работе ударных морских дронов, насколько западные санкции влияют на производство российских систем РЭБ и какова ситуация с производством таких комплексов в Украине, NV расспросил военного эксперта и исследователя истории авиации Михаила Жирохова.

— Что сейчас является основными целями средств РЭБ россиян в войне против Украины?