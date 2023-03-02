Статья о «Брянских беспорядках» появилась в украинской Википедии 2 марта, 17:58 Военнослужащие в Брянской области (Фото:russvolcorps / Telegram)

В Википедии появилась статья о «Брянских беспорядках», которые произошли 2 марта 2023 года.

В статье говорится, что со стороны добровольческой группировки участвовало около 50 человек.

«Брянскими беспорядками» в статье называют «освобождение сел Сушаны и Любечане Брянской области.

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Еще эти беспорядки называют началом гражданской войны в России.

Российские пропагандистские СМИ в четверг, 2 марта, распространяют ничем не подтвержденную информацию, призванную очернить Вооруженные силы Украины. Они сообщают о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области.

В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

