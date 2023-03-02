«Там же никто ни от кого не скрывался». Данилов высказался о событиях в Брянской области

2 марта, 15:00
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV высказался по поводу лжи РФ о «диверсантах ВСУ» в Брянской области, после которой Российский добровольческий корпус выступил с заявлением с территории той же области.

«Я акцентирую, что это граждане РФ. Это ключевая вещь. Если находящиеся на территории своей страны граждане РФ делают заявления относительно своей позиции, то странного для меня ничего нет. Российская пропаганда может придумывать что угодно о „мальчиках“, о „девочках“, о школьных автобусах, еще какую-то чушь. Это все не соответствует действительности», — уверяет Данилов.

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Секретарь СНБО также объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин сначала экстренно собирал заседание Совбеза по этому случаю, а затем его проведение отложили:

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«Как раз когда они выяснили, что это именно граждане РФ, потому что там же никто ни от кого не скрывался, они взяли тайм-аут, чтобы разобраться, а что же с этим делать, как объяснять своим гражданам, что граждане РФ именно таким образом призывают к действиям, к которым они призывают».

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.

В то же время российский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области, и призвал граждан РФ к бунту.

Путин назвал события в Брянской области «терактом».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что история об «украинских ДРГ» в РФ — это классическая провокация.

https://www.youtube.com/watch?v=yUWPa-r-uPQ
Редактор: Юлия Козина

Теги:   СНБО Диверсионные группы Граждане РФ Россияне Диверсия Диверсионная группа Диверсант Брянская область Алексей Данилов Война России против Украины радио NV

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