Генштаб о провокации РФ в Брянской области: ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины 2 марта, 12:26 ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, подчеркнул Генштаб (Фото:Генштаб)

Украинский Генштаб прокомментировал распространенную в российских пропагандистских СМИ информацию о якобы «диверсантах» в Брянской области, подчеркнув, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

«Все происходящее на России — это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях Брянщины являются дерзкой московской провокацией», — заявили в Генштабе в комментарии Бабелю.

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Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своем вранье: сначала сообщалось, что «диверсанты» взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка чудесным образом воскресла.

А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в каком селе были «захвачены заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяты жители села Сушаны, другие — жителей села Любечане. Между селами 15 км.

Также нет никаких фото и видео с места событий.