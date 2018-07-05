05 июля 2018, четверг

Британия уведомила ОЗХО об отравлении Новичком в Эймсбери

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пара из Эймсбери пострадала от остатков вещества Новичок

Пара из Эймсбери пострадала от остатков вещества Новичок

Правительство Великобритании уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении двух людей в Эймсбери с использованием вещества нервно-паралитического действия Новичок.

"Мы уведомили ОЗХО о нынешних обстоятельствах", - сообщил представитель премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.

Напомним, что 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове