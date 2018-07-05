Британия уведомила ОЗХО об отравлении Новичком в Эймсбери

Пара из Эймсбери пострадала от остатков вещества Новичок

Правительство Великобритании уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении двух людей в Эймсбери с использованием вещества нервно-паралитического действия Новичок.

"Мы уведомили ОЗХО о нынешних обстоятельствах", - сообщил представитель премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.

Напомним, что 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.