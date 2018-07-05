Лондон назвал рабочую версию нового отравления возле Солсбери

В Британии министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что не считает инцидент, в результате которого отравились мужчина и женщина из Эймсбери целенаправленным покушением.

В комментарии Sky News министр отметил, что рабочей линией случившегося является то, что пара никак не связана со Скрипалями. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым был отравлен бывший офицер ГРУ и его дочь.

В то же время, он подчеркнул, что Великобритания все еще считает, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Напомним, 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В полиции отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями, однако сообщили, что пара из Эймсбери также пострадала от отравления нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

По сообщениям, при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба являются гражданами Великобритании.