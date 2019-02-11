Бразильскую Vale предупредили о повышенном риске прорыва плотины - СМИ
Бразильская компания Vale, крупнейший производитель
железной руды, знала о повышенном риске разрушения плотины хвостохранилища, сообщает
Reuters.
Во внутреннем отчете компании от 3 октября
2018 года, который увидели журналисты Reuters, указывается, что плотину на
шахте Córrego do Feijão в муниципалитете Брумадинью определили в группу
объектов, вероятность разрушения которых в два раза превышает максимальный допустимый
уровень риска в соответствии с политикой компании в области техники
безопасности.
Ранее СМИ узнали, что Vale была
проинформирована о том, что близлежащие населенные районы находятся
в зоне риска в случае прорыва ее дамбы. Согласно отчету компании, сирены
должны предупреждать рабочих о прорыве плотины. Но этого не произошло, потому
что поток грязи уничтожил их раньше, чем был подан звуковой сигнал.
Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей
компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января.
В результате погибли
165 человек. Еще 160 человек считаются пропавшими без вести. Среди
пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.