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Бразильскую Vale предупредили о повышенном риске прорыва плотины - СМИ

11 февраля, 22:58
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EPA

Число погибших в результате прорыва дамбы возросло до 165

Бразильская компания Vale, крупнейший производитель железной руды, знала о повышенном риске разрушения плотины хвостохранилища, сообщает Reuters.

Во внутреннем отчете компании от 3 октября 2018 года, который увидели журналисты Reuters, указывается, что плотину на шахте Córrego do Feijão в муниципалитете Брумадинью определили в группу объектов, вероятность разрушения которых в два раза превышает максимальный допустимый уровень риска в соответствии с политикой компании в области техники безопасности.

Ранее СМИ узнали, что Vale была проинформирована о том, что близлежащие населенные районы находятся в зоне риска в случае прорыва ее дамбы. Согласно отчету компании, сирены должны предупреждать рабочих о прорыве плотины. Но этого не произошло, потому что поток грязи уничтожил их раньше, чем был подан звуковой сигнал. 

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января.

В результате погибли 165 человек. Еще 160 человек считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.

Теги:   Разрушение плотины Бразилия

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