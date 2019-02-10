Прорыв Дамбы в Бразилии: количество погибших выросло до 165 человек Вчера, 22:52 1947 Цей матеріал також доступний українською EPA Спасатели продолжают поиски EPA

Число погибших при прорыве дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии увеличилось с 121 до 165 человек.

Об этом сообщает UOL со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс.

Среди найденных тел девять еще не опознаны. Еще 160 человек считаются пропавшими без вести.

Службы спасения продолжают поиски.

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.

В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 тыс. долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.

