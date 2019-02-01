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Бразильская компания Vale знала о катастрофических последствиях в случае прорыва плотины - СМИ

Сегодня, 16:54
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EPA

Прорыв плотины унес жизни 110 человек

Бразильская горнодобывающая компания Vale была проинформирована о том, что близлежащие населенные районы находятся в зоне риска в случае прорыва ее дамбы хвостохранилища, сообщает местная газета Folha de S.Paulo со ссылкой на внутренние документы компании.

Исследование, проведенное внутри компании, было датировано 18 апреля 2018 года. В нем описано в общих чертах вероятные последствия в случае обрушения плотины. В документе указано, что токсическая грязь, скорее всего, накроет столовую на шахте. Находившиеся там работники Vale, по всей вероятности, погибли во время прорыва плотины 25 января. Другие пострадавшие районы также находятся под угрозой, говорится в документе.

Согласно планам компании, сирены должны предупреждать рабочих о прорыве плотины. Но этого не произошло, потому что поток грязи уничтожил их раньше, чем был подан звуковой сигнал. По данным Folha de S.Paulo, двое сотрудников Vale, ответственных за оповещение о чрезвычайных ситуациях, погибли в результате обрушения дамбы.

По расчетам компании, грязевой поток затронет районы в радиусе до 65 км от плотины.

Напомним, прорыв дамбы хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. На месте прорыва плотины обнаружили тела 110 погибших. По данным спасателей, еще 238 человек считаются пропавшими без вести

Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.

Теги:   Разрушение плотины Бразилия

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