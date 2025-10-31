«Предпочтение будет отдано людям из ЮАР». Администрация Трампа установила самый низкий лимит на беженцев за всю историю США

При этом чиновники правительства США перестали публиковать данные о приеме беженцев после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Администрация президента Дональда Трампа сократила до 7,5 тысячи количество беженцев, которых готовы принять США в 2025 финансовом году — выделяя квоты преимущественно для африканеров (потомков европейских колонистов в Южной Африке).

Об этом 30 октября сообщает телеканал СBS News.

Как заявили журналисты, установленный Белым домом лимит на беженцев — самый низкий в истории США. По словам чиновников администрации Трампа, упор на африканеров вызван тем, что они «подвергаются расовой дискриминации» в Южно-Африканской республике.

Реклама

«Предыдущий самый низкий предельный уровень на прием беженцев был установлен первой администрацией Трампа в 2020 году, когда она выделила 15 тысяч мест на 2021 финансовый год», — пишет СBS News.

Как отмечают журналисты, в 2024 финансовом году администрация президента Джо Байдена приняла более 100 тысяч беженцев (самый высокий показатель с 1990-х годов).

При этом чиновники правительства перестали публиковать данные о приеме беженцев после того, как Трамп вернулся в Белый дом.

Официально созданная в 1980 году, программа США по приему беженцев была разработана для того, чтобы предоставить убежище людям за рубежом, спасающимся от преследований по причине своей расы, религии, политических взглядов или принадлежности к социальной группе, подытожили в СBS News.

Как писала 4 октября газета The New York Times, первые африканеры прибыли в США в мае на чартерных рейсах и были расселены в штатах Алабама, Нью-Йорк, Северная Каролина и других. В то же время тысячи других беженцев, которые уже прошли предварительную проверку, остаются заблокированными за рубежом. Среди них около 130 000 одобренных кандидатов и 14 000 представителей религиозных меньшинств из Ирана, которые ждут въезда, добавило издание.

При этом в США с 1 октября правительство прекратило работу из-за отсутствия договоренности между Конгрессом и Белым домом о финансировании, что привело к первому шатдауну за семь лет. Около 750 тысяч федеральных служащих временно отправлены в отпуск, что обойдется государству примерно 400 миллионов долларов ежедневно.