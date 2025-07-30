Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ в Вашингтоне, 29 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения войны. Об этом он сказал журналистам 29 июля, пишет Kyiv Post.

«Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о пребывании граждан Украины в США.

Kyiv Post назвало это неожиданным заявлением, учитывая жесткую политику администрации Трампа относительно миграции. Эти слова также противоречат усилиям Белого дома по ограничению программы приема беженцев, которая приостанавливалась и подвергалась строгим изменениям относительно правил предоставления виз, говорится в материале.

В США действует запущенная во время президентства Джо Байдена инициатива Единство ради Украины (U4U), которая стала ключевой для въезда в Штаты украинских граждан, бежавших от войны с РФ. Этой программой воспользовались более 240 000 украинцев.

18 февраля телеканал CBS News писал, что администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами в том числе из Украины.

В марте 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус для украинцев в США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ заявила, что никакого решения сейчас не принято.

Позже Трамп заявил, что вскоре примет решение относительно статуса около 240 тыс. украинских беженцев в США.