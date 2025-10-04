Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество приема беженцев в стране до рекордно низкого уровня, отдав приоритет белому населению Южной Африки и другим, которые, по мнению властей, сталкиваются с «несправедливой дискриминацией». Об этом пишет The New York Times .

По данным источников и документов издания, президент ожидает снизить лимит до 7 500 человек, что является значительным сокращением по сравнению с 125 000, установленными администрацией бывшего президента США Джо Байдена в прошлом году.

The New York Times подчеркивает, что новое ограничение фактически закроет двери для тысяч семей, ожидающих приема в лагерях по всему миру, и сместит фокус программы по предоставлению убежища тем, кто бежит от войны и голода в Конго и Судане, на поддержку в основном белокожих африканеров из Южной Африки.

Анонимный представитель Белого дома отметил NYT, что лимит станет окончательным только после консультаций с Конгрессом, но правительственный шатдаун препятствует этим переговорам, поэтому беженцы не будут приниматься до тех пор, пока демократы и республиканцы не договорятся о финансировании правительства.

Администрация Трампа считает, что программа беженцев требует пересмотра для соответствия национальным интересам. По словам издания, для американского президента на практике это означает переориентацию на африканеров — потомков голландских и французских поселенцев в Южной Африке, которых он считает жертвами «расового преследования», хотя официальные данные полиции страны этого не подтверждают.



Первые африканеры прибыли в США в мае на чартерных рейсах и были расселены в штатах Алабама, Нью-Йорк, Северная Каролина и других. В то же время тысячи других беженцев, которые уже прошли предварительную проверку, остаются заблокированными за рубежом. Среди них около 130 000 одобренных кандидатов и 14 000 представителей религиозных меньшинств из Ирана, которые ждут въезда, добавляет издание.

Белые африканеры — это представители белого населения Южной Африки и Намибии, потомки колонистов из Нидерландов, Бельгии, Франции и Германии.



В США 1 октября правительство прекратило работу из-за отсутствия договоренности между Конгрессом и Белым домом о финансировании, что привело к первому шатдауну за семь лет. Около 750 тысяч федеральных работников временно отправлены в отпуск, что будет стоить государству примерно 400 миллионов долларов ежедневно.