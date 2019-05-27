Берлускони проходит в Европарламент — СМИ Сегодня, 23:40 108 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Guglielmo Mangiapane Бывший премьер-министр Италии и бизнесмен Сильвио Берлускони REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Издание Rai News24 сообщает, что бывший премьер-министр Италии и лидер партии Вперед, Италия (Forza, Italia) Сильвио Берлускони избран членом Европарламента.

Берлускони получил 557 тысяч голосов избирателей.

Бывший премьер-министр стал самым популярным представителем партии, получив больше всех голосов.

Всего в Европарламента будет восемь представителей Вперед, Италия.

Напомним, что в Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.

Во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).