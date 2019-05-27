Берлускони проходит в Европарламент — СМИ
Издание Rai News24 сообщает, что бывший премьер-министр Италии и лидер партии Вперед, Италия (Forza, Italia) Сильвио Берлускони избран членом Европарламента.
Берлускони получил 557 тысяч голосов избирателей.
Бывший премьер-министр стал самым популярным представителем партии, получив больше всех голосов.
Всего в Европарламента будет восемь представителей Вперед, Италия.
Напомним, что в Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.
Во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.
В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.
В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).