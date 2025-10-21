Сын бывшего кандидата в президенты Беларуси погиб на войне в Украине, воюя на стороне РФ — СМИ

21 октября, 15:35
Белорус Иван Усс, который воевал против Украины (Фото: Наша Нива)

Сын экс-кандидата в президенты Беларуси Дмитрия Усса Иван Усс, погиб в войне против Украины. Об этом во вторник, 21 октября, сообщило белорусское издание Наша Нива.

По данным журналистов, в середине 2010-х Иван Усс был администратором пророссийской группы Антимайдан Минск в российской соцсети Вконтакте. В то же время в 2020 году он присоединился к протестам против режима Александра Лукашенко и отбыл 15 суток ареста за участие в демонстрации.

17 января мужчина подписал контракт с российской армией. Наша Нива пишет, что Усс погиб в конце зимы или в начале весны 2025 года.

Его отец, Дмитрий Усс, был бизнесменом и владельцем картографической компании, где работал и сын. На выборах президента Беларуси в 2010 году он набрал менее 0,4% голосов. После выборов политика арестовали и приговорили к пяти с половиной годам заключения по обвинению в организации массовых беспорядков. Уже через пять месяцев Усс-старший получил помилование и вышел на свободу.

17 октября издание The Economist писало, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

28 апреля в проекте Хочу жить сообщали, что по состоянию на начало 2025 года, в составе оккупационной российской армии насчитывалось не менее 742 наемника с паспортом Республики Беларусь.

По данным Хочу жить, на фронте было ликвидировано не менее 96 граждан Беларуси, которые воевали на стороне РФ.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Российская агрессия Беларусь Оккупант Армия России Война России против Украины

