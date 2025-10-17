Беларусь активно пытается снизить свою политическую изоляцию в ЕС после потепления отношений с США . Страна рассчитывает смягчение санкций.

Об этом 17 октября пишет Reuters.

Высокопоставленный дипломат Беларуси провел ряд встреч с европейскими представителями после того, как Минск в прошлом месяце разослал приглашения в несколько столиц ЕС. Это выглядит как попытка уменьшить политическую изоляцию страны на фоне потепления отношений с США при президентстве Дональда Трампа, отмечает агентство.

После массовых репрессий против оппозиции в 2020 году белорусское руководство стало нежелательным в ЕС, а санкции против Минска неоднократно усиливались — особенно после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал российское вторжение в Украину.

Впрочем, недавно бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, ныне посол страны при Ватикане Юрий Амбразевич, встретился с представителями нескольких европейских государств. Ему поручено неофициально координировать контакты Беларуси со странами Западной Европы.

По данным Reuters, белорусское посольство в Париже, где Амбразевич также аккредитован при ЮНЕСКО, в конце сентября разослало электронные письма с приглашениями на встречу 6−9 октября. В письмах отмечалось, что Минск стремится выйти из международной изоляции и готов участвовать в поиске мирного урегулирования между Россией и Украиной, а также в диалоге по безопасности в Европе.

Несколько европейских дипломатов подтвердили получение приглашений, а часть стран согласилась на встречу. Один из них отметил, что Беларусь пытается воспользоваться «окном возможностей», которое, по их мнению, открылось благодаря политике Трампа, чтобы добиться снятия санкций.

В сентябре президент США Дональд Трамп лично звонил Лукашенко, назвав его «высокоуважаемым лидером», а специальный посланник США посетил Беларусь, что способствовало освобождению более 50 политических заключенных. В ответ США смягчили санкции против авиакомпании Белавия, позволив ей покупать запчасти.

Европейские дипломаты называют эти действия попыткой Минска показать, что он не полностью зависим от Кремля.

«Они говорят, что не хотят эскалации конфликта, и стремятся подчеркнуть отличия от России», — сказал один из собеседников агентства.

Впрочем, во многих странах Европы к инициативе отнеслись скептически. Один из дипломатов заметил, что Лукашенко продолжает поддерживать российского диктатора Владимира Путина, а сразу после освобождения политзаключенных белорусские власти снова начали аресты оппозиционеров.

Кроме того, в сентябре Минск и Москва провели совместные военные учения, а Лукашенко заявил о намерении построить атомную электростанцию на востоке Беларуси, которая могла бы поставлять электроэнергию на оккупированные Россией территории Украины.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская обеспокоена смягчением санкций США в отношении Беларуси и призвала ЕС не снимать ограничения, «пока в Беларуси не произойдут системные и необратимые демократические изменения».

Бывший белорусский дипломат Павел Слункин отметил, что Лукашенко стремится в первую очередь добиться отмены ограничений на экспорт калийных удобрений — главного источника валютных поступлений страны, а также восстановления доступа к портам Балтийских стран. Однако, добавил он, «Литва и Латвия не готовы снимать санкции с режима Лукашенко в ближайшее время».

14 октября Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с США при условии учета интересов Минска и предложил участвовать в урегулировании войны в Украине.

11 сентября самопровозглашенный президент Беларуси встретился с заместителем спецпредставителя США по вопросам Украины и Беларуси Джоном Коулом. После этого Коул заявил, что США снимают санкции с белорусской авиакомпании Белавиа.

На Белавиа наложили санкции после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.