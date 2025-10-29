Москва развернула сеть подводных сенсорных систем в Арктике и Балтийском море, предназначенных для слежения за иностранными подводными лодками и защиты собственного флота.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на The Washington Post и другие западные медиа.



По данным журналистов, Россия активно использует для этого оборудование западного производства — в частности, подводные антенны и беспилотники.

Система под кодовым названием Гармония действует в Баренцевом море и, по данным расследования, распространяется далеко за его пределы. Ее элементы могут быть размещены даже в Балтийском море — в частности, вблизи места крушения парома Эстония, где ныряние запрещено в знак памяти о жертвах трагедии 1994 года.

Эксперты считают, что Россия создает «подводный щит» для защиты своих арктических баз и ядерных подводных лодок. Сеть сенсоров образует «невидимый пояс» между Мурманском, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, что должно усложнить передвижение субмарин НАТО и обеспечить Кремлю преимущество в обнаружении целей.

«Проект имеет прежде всего оборонительное значение — для защиты ядерного потенциала и портов в случае войны, но может быть использован и для наступательных целей», — отметил военный аналитик Алессио Паталано из King’s College London.

Расследователи напоминают, что Россия начала закупку западных систем гидроакустического наблюдения еще в 2015 году — вскоре после оккупации Крыма, что свидетельствует о долговременной стратегии Кремля по милитаризации Арктики.

На фоне этих сообщений министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о возвращении активности российских подводных лодок к уровню времен Холодной войны.

«Это очередное доказательство роста российской агрессии по всей Европе — не только против Украины», — подчеркнул Гили.