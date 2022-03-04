Угрозы вторжения в Украину белорусских войск сейчас нет — Подоляк 4 марта, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что угрозы вторжения белорусских войск в Украину сейчас нет.

Во время брифинга Подоляк отметил, что Беларусь предоставила свою территорию для действий российской армии, «но не более того»:



«Я бы не преувеличивал риски, которые есть с белорусской стороны… На сегодня нет мобилизации в объеме, достаточном для того, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях. По крайней мере, на сегодня [Беларусь] не будет принимать и у нас нет информации, что она готова принять участие в боевых действиях на стороне РФ».



Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты могут готовить вооруженную провокацию, чтобы втянуть белорусские войска в войну против Украины.

Российские военные начали полномасштабное наступление на Украину в том числе с территории Беларуси. 24 февраля в зону Чернобыльской АЭС с территории Беларуси вошли вражеские войска, которые затем захватили станцию. Также в Генштабе ВСУ заявили, что с территории Беларуси в направлении Украины выпускают снаряды, летят самолеты и идет техника.

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