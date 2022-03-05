Летали c аэродрома Беларуси. Разведка обнародовала список летчиков, участвовавших в атаках по мирному населению Украины 5 марта, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Истребители пролетают во время совместных военных учений вооруженных сил России и Беларуси над полигоном в Брестской области, 19 февраля 2022 (иллюстративное фото) (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало список военных летчиков из Беларуси, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.



Там заявили, что речь идет об личном составе бригады армейской авиации, совершающей боевые вылеты из аэродрома РБ Лида. В списке — более 100 военных летчиков разных званий — от лейтенанта до полковника. Полный список можно прочитать здесь.

«Данные лица уже могут считать себя „лётчиками-залётчиками“! Все, долетались, уважаемые! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа!» — заявили в ГУР МО.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 ОДБ ВС РБ. Однако сейчас личный состав пытаются убедить выполнять задачи на территории Украины «из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы», добавили там.

Ранее в Генштабе заявили, что российские оккупанты могут готовить провокацию, чтобы втянуть силы Беларуси в войну против Украины. В то же время в Офисе президента 4 марта заявили, что угрозы вторжения белорусских войск в Украину сейчас нет.

2 марта в Минобороны Украины сообщали. что белорусские войска приведены в боевую готовность и расположены в максимально приближенных к границе с Украиной районах.

Приказ о введении российских войск на территорию Украины утром 24 февраля отдал глава Кремля Владимир Путин. В Госпогранслужбе Украины заявили, что российские войска при поддержке Беларуси атаковали украинскую границу на участке с РФ и Беларуси около 05:00. В то же время диктатор Александр Лукашенко заявляет, что его войска не участвуют в нападении. Ранее он угрожал Украине «военными действиями».

Страны Запада заявляли, что кремлевский режим под предлогом совместных учений России и Беларуси может готовиться к новому вторжению. 20 февраля учения должны были завершиться, однако Минск и Москва их продолжили «из-за обострения на Донбассе».

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