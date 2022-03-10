«Удара в спину мы не ожидали». Данилов признал, что нападение с территории Беларуси стало неожиданностью для украинских властей 10 марта, 21:20 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина начала готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидала, что нападение будет совершено с территории Беларуси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Власти Украины четко понимали, что вторжение российских войск состоится, хотя и не сообщали об этом обществу, чтобы не начался хаос, сказал Данилов в эфире Радио Свобода.



Нападение со стороны Беларуси не значилось в планах обороны, признал секретарь СНБО.

«Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они уйдут по всем фронтам. Это была неожиданность», — признал Данилов.

Он уточнил, что в Украине готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.



24 февраля российская армия вероломно вторглась на территорию Украины. Наступление на Киев началось с территории Беларуси, оттуда, по данным украинского Генштаба, взлетают военные самолеты РФ и запускают бьющие по городам Украины ракеты.

В Генштабе заявляли, что российские агрессоры могут готовить провокацию, чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

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