Встреча диктаторов. Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины — Данилов 16 февраля, 10:50 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Страна-агрессор Россия будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Беларусь давно оккупирована РФ. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не вынудили к прямому участию Беларуси в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его будут вынуждать изменить точку зрения», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Данилова, россияне будут склонять Лукашенко к принятию решения о прямом участии в войне против Украины.

«Как это будет — увидим. До сих пор эти встречи не имели такого результата, который хотели бы россияне», — сказал он.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча двух диктаторов запланирована на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и вопросах, которые будут обсуждаться — не рассказал.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.