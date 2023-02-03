Нападет ли Россия из Беларуси? В ОП рассказали о планах противника 3 февраля, 18:46 Учения украинских военных у границы с Беларусью, 20 января (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV рассказал, стоит ли ожидать нападения России из Беларуси.

«Ситуативно сегодня нет признаков того, что там есть какие-то формирования, группировки. Для того чтобы эффективно проводить наземную операцию, то есть зайти на нашу территорию, пройти вглубь территории, нужно иметь группировку в 70−80 тысяч человек. А к этому нужно иметь определенное количество бронетехники. Это 1500 единиц всех видов бронетехники — танков, бронетранспортеров и так далее. Это нужно иметь определенный объем артиллерии, определенный объем РСЗО и т. д. Всего этого, формирования такой ударной группировки, мы сегодня там не видим», — рассказал Подоляк Radio NV.

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В то же время он отметил, что риски необходимо учитывать.

Советник главы ОП сказал, что сейчас Россия использует Беларусь как ресурсно-тренировочную базу и может использовать ее воздушное пространство для атак, хотя учения российской авиации в Беларуси официально завершены.

«Но они используют Беларусь как единый полигон, где тренируют всех своих мобилизованных — все, что потом едет на Донбасс. Они расконсервируют определенный объем техники, но не так много, потому что в Беларуси не так много этой техники. Расконсервируют, адаптируют и отправляют в Донбасс. И они используют топливные базы для поддержания инфраструктуры донецко-луганской группировки», — перечислил Подоляк.

Он подытожил, что в Беларуси «определенные риски есть», однако не происходит эффективного формирования группировки.

«В первую очередь, риски мы имеем на донецком, луганском направлении или на юге Украины», — добавил советник главы ОП.

Беларусь заявила о завершении совместных с Россией учений боевой авиации 2 февраля.

Учения стартовали 16 января и должны были продолжаться до 1 февраля. К ним решили привлечь все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться, в частности, с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.