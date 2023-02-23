Байден уже не так уверен в участии в выборах президента США — Politico 23 февраля, 03:55 Джо Байден (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Джо Байден больше не кажется абсолютно уверенным в том, что второй раз будет баллотироваться в президенты США. Следовательно, Демократическая партия, его главные помощники и потенциальные кандидаты не уверены относительно 2024-го года и обдумывают план «Б».

Об этом пишет Politico.



Отмечается, что ближайшие советники Байдена потратили месяцы на подготовку, чтобы он официально объявил о своей кампании по переизбранию.

«Но поскольку президент все еще не готов сделать этот шаг, в разговорах о 2024 году появляются сомнения: что, если он решит не делать этого?» — отмечает Politico.

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По информации издания, советники Байдена ожидали, что он в феврале официально объявит об участии в выборах, а уже сейчас «они объединяются вокруг апреля».

«Но даже эта цель не является окончательной. Люди из окружения президента говорят, что не существует жесткого дедлайна или формального процесса для принятия решения о дате старта ( кампании — ред.)», — пишет издание.

Издание отмечает, что «хотя почти все в орбите Байдена верят, что он в конце концов даст добро», его нерешительность привела к «глубокой заморозке партии», из-за чего «некоторые потенциальные претенденты на президентское кресло и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже план „Б“, пытаясь при этом сохранить уважение и публичную поддержку 80-летнего президента».

Три источника Politico рассказали, что, к удивлению некоторых союзников Байдена, он очень мало говорит о возможной избирательной кампании.

«Его ежедневное внимание сосредоточено на работе. Кроме случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов», — пишет Politico.