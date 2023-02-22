Американские выборы стартуют в Киеве. Как Байден фактически начал кампанию на второй срок президента США — объясняет Павел Климкин 22 февраля, 17:11 Президент США Джозеф Байден в Варшаве, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в эфире Radio NV объяснил, как визит Джозефа Байдена в Киев фактически стал стартовой точкой предвыборной кампании в США.

«Да. И действительно прекрасно, что он это сделал. Поскольку его визит в Киев среди республиканцев встретил, как вы понимаете, смешанное отношение. Кто-то говорит, что вот Байден крут, в конце концов поехал в Киев и это было важно. И это еще особенный день был для американцев — так называемый Президентский день. И Байден поставил на это и сказал, что я в Президентский день здесь, в Киеве, и я так понимаю лидерство, я так понимаю солидарность, я так понимаю ценности и принципы», — считает Климкин.

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По словам экс-министра, несмотря на критику части оппонентов из республиканцев, глава Белого дома фактически приступил к собственной предвыборной кампании с глобальных целей — защите западного мирового порядка.

«Поэтому я не исключаю, что если Байден примет такое решение, об этом много говорят, что [визит в Киев] станет неофициальным стартом его предвыборной кампании. И для нас это просто суперово, поскольку тогда это часть его внутреннего обязательства, то, что он говорит и в конце концов это реализовать и довести это до конца. Вот эта геополитическая перезагрузка о которой он говорил [во время речи в Варшаве] и прямо и между строк», — подытожил он.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символической поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился в столице Украины – это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что Байден улетит из Вашингтона во второй половине дня 20 февраля по американскому времени, а прилетит в Польшу утром 21 февраля по местному времени.

Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш-младший. Барак Обама в два президентских срока не был в Украине ни разу, как и его преемник Дональд Трамп. В августе 1991 года в Киев приезжал также Джордж Буш-старший, а в июне 2000-го – президент США Билл Клинтон.

