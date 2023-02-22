Байден и лидеры Бухарестской девятки пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» 22 февраля, 20:51 Саммит Бухарестской девятки и НАТО в Варшаве 22 февраля 2023 года (Фото:Przemyslaw Keler/KPRP​/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден и лидеры Бухарестской девятки в среду, 22 февраля, подтвердили «непоколебимую» поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

На встрече присутствовал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и девять лидеров стран Бухарестской девятки. Участники встречи обсудили усиление восточного фланга Альянса, и Байден подтвердил приверженность США 5 статье устава НАТО.



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«В преддверии годовщины неспровоцированной [широкомасштабной] агрессии России против Украины лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули общую приверженность поддержке украинского народа столько, сколько потребуется», — сказано в сообщении.



Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что призвал Байдена добиваться от НАТО размещения дополнительной военной техники, в том числе артиллерийских орудий, в странах Балтии, сообщает The Guardian. По данным СМИ, американский президент уже взошел на борт Air Force One после визита в Украину и Польшу.

В совместном заявлении лидеров Бухарестской девятки, опубликованном на сайте президента Польши, сказано, что Россия представляет «наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников», а союзники «привержены реализации нового базового уровня сдерживания и обороны НАТО, а также усилению военного присутствия союзников в наших странах». Лидеры также подчеркнули, что поддерживают евроатлантические стремления Украины.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стал первым приездом президента США в Украину за 15 лет.

Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.