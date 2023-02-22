Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Важный сигнал Москве. Что Байден фактически прямо сказал Путину

22 февраля, 19:13
Эксклюзив NV
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Хотя визит Байдена вызвал радость на улицах Киева, основная целевая аудитория, возможно, находилась за границей в России (Фото:REUTERS)

Хотя визит Байдена вызвал радость на улицах Киева, основная целевая аудитория, возможно, находилась за границей в России (Фото:REUTERS)

Байден открыто бросил вызов нереалистичным ожиданиям России в отношении разрушения единства Запада и ясно дал понять, что время не на стороне Путина

Президент США Джо Байден попал в заголовки газет 20 февраля благодаря своему смелому неожиданному визиту в Киев, который подчеркнул постоянную поддержку США Украины в ее борьбе против российской агрессии. Не анонсируемая заранее поездка состоялась в то время, когда Украина готовится отметить годовщину полномасштабного вторжения России, начавшееся рано утром 24 февраля 2022 года. Это посылает Москве важный сигнал о том, что Соединенные Штаты и их партнеры продолжат поддерживать Украину.

Видео дня

Приезд Байдена в Киев был тепло встречен как украинскими официальными лицами, так и представителями общественности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит «победой украинского народа и президента Зеленского», а народный депутат Украины Алексей Гончаренко посчитал его «явным признаком решительной поддержки Украины со стороны США». Когда новость о визите Байдена для поднятия боевого духа распространилась по украинской столице, многие киевляне выразили свое одобрение по этому поводу. Некоторые с присущим фирменным украинским юмором отметили, что готовы даже смириться с временными пробками, вызванными кортежем американского лидера.

Хотя визит Байдена вызвал радость на улицах Киева, основная целевая аудитория, возможно, находилась за границей в России. Видеозапись, на которой лидер США прогуливается в центре украинской столицы вместе с президентом Зеленским под звуки сирен воздушной тревоги, будет болезненно смотреться в Кремле в то время, когда российские надежды все больше связываются с ослаблением решимости Запада поддержать Украину. Этот визит, кажется, был специально спланирован, чтобы развеять такие надежды. «Путин полагал, что Украина слаба, а Запад разделен, — прокомментировал Байден в Киеве. — Полагал, что сможет переиграть нас. Не думаю, что он думает так об этом прямо сейчас. Он просто ошибся».

Многие в Москве по-прежнему считают, что Запад потеряет интерес к Украине

Похоже, Путин действительно серьезно недооценил вероятную реакцию Запада на полномасштабное вторжение России в Украину. Этот просчет дорого ему обошелся, но во многом его можно было понять. Мышление российского диктатора основывалось на годах умиротворения и компромиссов, которые убедили Путина в том, что он может позволить себе игнорировать предупреждения, которые он получал от своих западных коллег в преддверии вторжения в феврале 2022 года.

Когда российская армия вторглась в Грузию в 2008 году, западные лидеры недолго протестовали, но вскоре предложили перезагрузить отношения с Россией и настаивали на возвращении к «обычному бизнесу». Точно так же, когда в начале 2014 года российские войска без знаков различия захватили контроль над украинским Крымским полуостровом, Запад громко осудил вторжение, но ввел в основном символические санкции, а также призвал Украину не оказывать никакого военного сопротивления.

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Воодушевленный относительной легкостью своего крымского триумфа, Путин спровоцировал войну на Донбассе на востоке Украины. Слабый ответ на эту последнюю эскалацию российской международной агрессии укрепил в Москве впечатление, что западные угрозы в конечном счете пусты и их можно спокойно игнорировать. Действительно, в годы, последующие после переломного захвата Крыма и начала боевых действий на востоке Украины, многие европейские страны фактически усилили свою зависимость от поставок энергоресурсов из России. Неудивительно, что Путину и многим из его ближайшего окружения было так трудно воспринимать всерьез разговоры Запада о демократических ценностях.

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Вот почему решительная реакция Запада на прошлогоднее вторжение стала для путинского режима чем-то вроде грубого пробуждения. Тем не менее, несмотря на неудачи последних двенадцати месяцев, многие в Москве по-прежнему считают, что Запад в конечном итоге потеряет интерес к Украине, и что России нужно лишь продемонстрировать необходимую стойкость, чтобы одержать победу. Это можно увидеть в эволюции российских информационных операций, которые в ходе вторжения сместили акцент с ранних попыток оправдать действия России на более поздние сообщения, направленные на дискредитацию Украины и выражение сомнений в продолжении западной помощи стране.

Крах международной поддержки Украины в настоящее время вовсе не кажется неизбежным, но он почти наверняка представляет собой самый реальный шанс Путина спасти свое пробуксовывающее вторжение. Катастрофические потери в первый год войны означают, что российские вооруженные силы теперь все больше полагаются на большое количество недавно мобилизованных войск с ограниченной подготовкой и зачастую низким моральным духом. С начала 2023 года эти необученные солдаты использовались в ряде локальных наступательных операций, которые, как сообщается, привели к самым высоким показателям потерь среди российских войск, начиная с первой недели вторжения.

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На данный момент мало что указывает на то, что российская армия все еще способна проводить крупномасштабные наступательные операции, которые могли бы решительно переломить ход войны в ее пользу. Вместо этого путинские генералы должны подготовиться к широко ожидаемому весеннему наступлению все более хорошо вооруженных и высоко мотивированных украинских вооруженных сил, поддерживаемых ресурсами объединенного западного мира. Если это единство удастся сохранить в течение 2023 года, растет консенсус в отношении того, что Украина сможет победить Россию.

Во время своего визита в Киев президент Байден открыто бросил вызов нереалистичным ожиданиям России в отношении разрушения единства Запада и ясно дал понять, что время не на стороне Путина. Стоя рядом с президентом Зеленским, лидер США пообещал долгосрочную американскую поддержку Украины. «Свобода бесценна, — заявил он. — За это стоит бороться столько, сколько потребуется. И именно столько мы пробудем с вами, господин президент. Столько, сколько потребуется». Это сообщение было очень хорошо воспринято в Украине. Немаловажно, что оно также будет услышано и в Кремле.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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Теги:   Владимир Путин Джо Байден Война России против Украины

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