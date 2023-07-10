Байден и Сунак обсудят поставки кассетных боеприпасов для ВСУ 10 июля, 00:47 Джо Байден и Риши Сунак (Фото:Evoclique/Twitter)

В понедельник, 10 июля, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

Об этом сообщает ВВС.

Глава Белого дома также впервые встретится после коронации с королем Великобритании Чарльзом III.

Также отмечается, что Байден обратится к Сунаку за поддержкой в вопросе блокирования Турцией вступления Швеции в НАТО.

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Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины.

В конце второго срока президента Джорджа Буша — младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те запасы кассетных снарядов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании.

Сейчас администрация Джо Байдена нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями национальной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%.

Пентагон на этой неделе официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет содержать кассетные боеприпасы.