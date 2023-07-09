Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО 9 июля, 22:36 Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО. Он считает, что прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос включения Украины в свои ряды, в стране должна завершиться война.

Об этом он сообщил в воскресенье, 9 июля, в интервью CNN перед отъездом в Великобританию накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

«Я не думаю, что она готова к членству в НАТО. Я не думаю, что в НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны», — подчеркнул Байден.

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Он отметил, что провел детальный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по данному вопросу и заявил, что США будут продолжать действовать для обеспечения безопасности и вооружения Украины.

Байден также добавил, что отказался от требований российского диктатора Владимира Путина перед войной относительно обязательства не принимать Украину в НАТО, потому что альянс имеет «политику открытых дверей».

«Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию, знаете, сейчас, потому что есть другие требования, которым необходимо соответствовать, включая демократизацию и некоторые из этих вопросов», — подчеркнул лидер США.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.