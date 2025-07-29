В авиакомпании Air India, самолет которой разбился в июне, обнаружили 51 нарушение правил безопасности

Индийский авиационный надзорный орган во время июльского аудита выявил 51 нарушение правил безопасности в авиакомпании Air India , самолет которой в июне разбился с 242 людьми на борту.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на правительственный отчет.

Во время проверки было в частности обнаружено, что некоторые пилоты не имели должной подготовки, а также использовались несанкционированные симуляторы и плохая система составления графиков.

В аудиторском отчете сообщается о семи значительных нарушениях «первого уровня», которые должны быть исправлены до 30 июля, и 44 других нарушения, которые должны быть устранены до 23 августа.

Чиновники также заявили о «периодических пробелах в обучении» некоторых пилотов Boeing 787 and 777. Кроме этого, в отчете отмечается, что авиакомпания Air India не проводила «надлежащей оценки маршрутов» для некоторых аэропортов категории С, которые могут иметь сложное планирование или рельеф, и проводила подготовку для таких аэродромов на тренажерах, которые не соответствовали квалификационным стандартам.

Reuters пишет, что авиакомпания уже получила предупреждение за эксплуатацию самолетов без проверки аварийного оборудования, несвоевременную замену деталей двигателя и подделку документов, а также за другие недостатки.

21 июля заместитель министра гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол сообщил, что Air India за последние полгода получила девять официальных предупреждений о нарушении авиационных правил, пять из которых касались нарушений правил безопасности.

Авиакомпания Air India оказалась под пристальным вниманием после трагедии в городе Ахмедабад, где 12 июня разбился пассажирский самолет Boeing 787−8 Dreamliner.

12 июля сообщалось, что перед падением самолета Air India в кабине пилотов возникла внештатная ситуация: переключатели подачи топлива были выключены, из-за чего двигатели остались без топлива. Согласно предварительным выводам властей Индии, самолет сразу же начал терять тягу и снижаться, а пилоты говорили об отключении тумблера подачи топлива в двигатели. Расследование авиакатастрофы сосредоточили на действиях экипажа.

Авиакатастрофа самолета Air India

12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад вскоре после взлета разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, который летел в Лондон. Самолет врезался в общежитие медицинского колледжа.

Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 на земле.

Единственным выжившим после катастрофы стал 40-летний британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Ремеш, который занимал место 11А возле аварийного выхода.

Как 15 июня сообщило издание India today, пилот сообщил диспетчерам о серьезных проблемах с тягой двигателей — его последние слова были: «тяга не достигнута», «падение», «Mayday».